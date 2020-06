Gilda Ambrosio: spunta una foto del passato

FOTO DEL PASSATO – È innegabile la bellezza dell’influencer, ma quanto è cambiata nel tempo? Un tuffo nel passato lo si può fare con una foto risalente al 2015 in cui si vede la famosa influencer in compagnia dei suoi amici

Lo scatto in questione mostra una Gilda giovane, con un taglio corto e non con la lunga chioma corvina, caratterizzata da una netta riga in mezzo. Un look acqua e sapone, uno stile che ancora ora mantiene. Sebbene sia stata postata sui social-network nel 2015, questa foto risalirebbe a 5 o 6 anni prima.