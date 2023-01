Gina Lollobrigida, la tesi del lavaggio del cervello smontata e la gaffe di Barbara D’Urso

La morte di Gina Lollobrigida ha aperto diversi dibattiti in televisione, soprattutto per quanto riguardano i suoi rapporti personali. La difficile relazione con suo figlio Milko, il rapporto quasi familiare con Andrea Piazzolla: tanti punti interrogativi che si sono riproposti dopo la sua morte. Barbara D’Urso ne ha parlato a Pomeriggio 5 e per l’occasione ha fatto anche un piccola gaffe.

La tesi del lavaggio del cervello

Come molti avranno letto in Rete o visto al TG, il testamento dell’attrice parla chiaro: metà della sua eredità andrà al figlio Milko e metà al suo storico tuttofare Andrea Piazzolla, il quale ha vissuto con lei fino agli ultimi istanti della sua vita. Negli ultimi giorni, il figlio Milko ha parlato a cuore aperto a La Repubblica: “Piazzolla le ha fatto il lavaggio del cervello per avere i suoi soldi. L’ha isolata dal mondo”.

Paola Comin ha infatti dichiarato a Mediaset: “Sono stupita, conoscevo Gina prima che arrivasse Piazzolla e ho frequentato Milko e sua moglie. Io e gli amici come Aragozzini abbiamo sempre frequentato Gina, anche quando c’era Piazzolla”. Dunque, tesi smontata.

Sul rapporto mamma-figlio ha poi continuato: “Il rapporto con Milko è sempre altalenante. Non ricorderò i loro fatti privatissimi, però c’era stata una rottura fortissima, poi si erano riparlati e ci sono stati alti e bassi. Comunque, certo, c’era un rapporto anche d’amore, sono madre e figlio. Gina non era assolutamente un burattino nelle mani di qualcuno“.

La gaffe di Barbara D’Urso

Nel corso del dibattito, Barbara ha cercato di ricordare alcuni passaggi della vicenda della diva trattati a Mattino Cinque e ha citato il conduttore e giornalista Francesco Vecchi, chiamandolo però “Vacchi”. Da dietro le quinte qualcuno ha cercato di farle capire l’errore e lei ha risposto: “Sì, Vecchi non Vacchi, ma devo correre e mi è scappato Vacchi. Tra l’altro è un mio amico”.