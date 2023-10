Ginevra Lamborghini, la verità su Edoardo: “Lo frequentavo prima del GF Vip”

A distanza di un anno dalla sua chiacchierata partecipazione al GF Vip, Ginevra Lamborghini è tornata a parlare della sua avventura nel reality. Durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, la vita sentimentale della ragazza è spesso stata al centro del gossip. Solo in una recente intervista l’ex gieffina ha deciso di rivelare tutta la verità, parlando della sua nuova storia d’amore con Edoardo Casella.

“Lo frequentavo prima del GF Vip” – Come è oramai noto, durante la sua esperienza al GF Vip, Ginevra aveva molto legato con Antonino Spinalbese. Una volta terminato il loro percorso nel programma, i due avevano avuto un flirt giunto al capolinea dopo poche settimane.

Si era vociferato anche di un possibile ritorno di fiamma, smentito dalla Lamborghini che ha annunciato di essere felicemente fidanzata.

In una recente intervista a Novella 2000, la sorella di Elettra Lamborghini ha deciso di rivelare tutta la verità sulla sua vita sentimentale. L’ex gieffina, infatti, ha rivelato di essere fidanzata con Edoardo, un ragazzo che ha frequentava ancor prima di entrare nella casa del GF Vip.

“Sono fidanzata e molto felice. Lui si chiama Edoardo, è di Bologna come me ed è la persona che frequentavo prima di entrare nella Casa del Gf. In realtà a quel tempo ci frequentavamo da un mese, tra noi non c’era una relazione consolidata e non si può dire che stavamo insieme. Ci stavano conoscendo. Una volta finita quell’esperienza ho lavorato tantissimo e ho avuto modo di riaprire il mio cuore soltanto quando sono tornata nella dimensione della normalità, prima dell’estate. Lui si è fatto risentire e semplicemente mi ha detto “Perché non ci riproviamo davvero?”. E io ho detto sì. In queste settimane è a Roma con me e ora è il mio primo fan per questa nuova avventura”, ha così ammesso la Lamborghini.

Riguardo la sua esperienza nel reality di Alfonso Signorini, la sorella di Elettra ha così ammesso: “Si può piacere oppure no, ma il GF VIP per me è stata un’esperienza utile a farmi conoscere dal grande pubblico. Lì è uscita Ginevra, al 100%”. Attualmente è in gara a Tale e Quale Show: “Sono stati gli autori a bussare alla mia porta. Conoscevo il programma ma non riuscivo bene a realizzare cosa mi era stato chiesto. All’inizio quasi non mi sono resa conto dell’impatto che poteva avere la prima serata di Rai 1. Devo ringraziare tutti, ovviamente Carlo, per avermi invitata”.