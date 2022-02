Il 2021 è stato sicuramente un anno straordinario per le vicende riguardanti lo sport italiano. Grazie alla vittoria dell’Europeo da parte della nazionale di calcio italiana e il record di medaglie olimpiche (40) nelle olimpiadi estive di Tokyo 2020, svoltesi dal 23 Luglio al 08 Agosto 2021, l’Italia ha dato letteralmente un ceffone al periodo pandemico che abbiamo vissuto negli ultimi periodi.

Ma il 2022 non si è fatto aspettare e subito ha regalato grosse soddisfazioni, ci sono state diverse tensioni in ambito politico e tante problematiche riguardo la sicurezza sanitaria per l’edizione dei giochi invernali Beijing 2022. La cosa più importante è che lo spettacolo sia iniziato e che si sia aperto nel migliore dei modi per noi sportivi patriottici Italiani.

Al momento l’Italia ha collezionato 11 medaglie (2 d’oro, 5 d’argento e 4 di bronzo), ma la notizia che dà lustro alla nostra nazione è la splendida e inaspettata medaglia d’oro nella disciplina del doppio misto del curling della accoppiata azzurra formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini. La squadra azzurra ha battuto in finale la coppia Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten della Norvegia per 8-5, posizionandosi sul gradino più alto del podio.

Immediato il post su Twitter del Coni che scrive “Semplicemente perfetti! Alla prima partecipazione dell’Italia del doppio misto, Stefania Constantini e Amos Mosaner si aggiudicano tutte le undici partite del torneo olimpico e si mettono al collo un oro storico per lo sport tricolore”. La storicità dell’impresa viene ingigantita dal fatto che è la prima medaglia olimpica Italiana di sempre nella disciplina del Curling.

L’impresa diventa ancor più sensazionale se si vanno a ricercare ed osservare i numeri dei tesserati e praticanti del curling: circa 20.000 tesserati negli USA, 15.000 in Scozia, 7000 in Svezia, 6000 in Russia. Cina, Svizzera, Norvegia, Danimarca, Germania e Giappone hanno almeno 2000 tesserati, mentre in Italia ci sono esattamente 333 tesserati. Questo è un miracolo sportivo che può renderci fieri del nostro paese e della diversità degli sport praticati.