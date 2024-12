Gioielli, prima convocazione con il Napoli per il capitano della Primavera

Nella vittoria del Napoli contro il Venezia di ieri c’è stata una lieta sorpresa, ossia la convocazione di Francesco Gioielli tra i “grandi”. Prima volta per il capitano della Primavera con Antonio Conte

Una sofferta vittoria per il Napoli nella giornata di ieri, che è riuscito a piegare il Venezia solo grazie al gol di Giacomo Raspadori. Un regalo sotto l’albero, dunque, per un giocatore che nonostante le insistenti voci di mercato continua ad essere impiegato da Antonio Conte. Non è stato, però, l’unico regalo che il tecnico salentino ha voluto fare.

Antonio Conte, infatti, ha sfruttato la giornata di ieri per convocare in prima squadra il capitano della Primavera partenopea Francesco Gioielli. Per il classe 2004 è stata la prima partita tra i più grandi con l’allenatore salentino, purtroppo senza debutto. Un passo alla volta, però, sembra ci sia la volontà di buttarlo tra i professionisti.

Chi è Francesco Gioielli?

Francesco Gioielli è nato a Quarto il 26 febbraio 2004. Nato in provincia di Napoli, cresciuto in provincia di Napoli e da sempre nelle giovanili partenopee. Un’intera trafila con la maglia azzurra, che lo ha visto finalmente arrivare in prima squadra dove vuole rimanere almeno fino al debutto.

Questa, però, non è stata la prima convocazione per lui. Infatti, la prima panchina con il Napoli arrivò quando ad allenare era ancora Walter Mazzarri e si giocava contro la Salernitana. Anche in quell’occasione non ci fu debutto, che potrebbe arrivare però in Supercoppa. Conte vuole farlo partire con la prima squadra per l’Arabia, vista anche la poca presenza di giocatori con le sue caratteristiche in rosa. Un premio enorme per il mediano, visto anche il primo contratto tra i professionisti firmato proprio pochi giorni fa.