Giordano “Per Olivera distanza di 1 milione”

Secondo Antonio Giordano, Mathias Olivera e il Napoli sono vicinissimi. Manca da colmare la distanza economica con il Getafe, ma siamo ai dettagli

Il Napoli e Mathias Olivera si preparano a vivere la prossima stagione insieme. Il terzino sinistro uruguayano sembrerebbe essere il primo rinforzo dell’estate azzurra. Un acquisto dovuto, vista anche la quasi sicura uscita di Ghoulam.

A confermarlo è anche Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello sport che ai microfoni di ‘Ne parliamo il martedì’ non ha dubbi. Il giocatore dunque sembra essere vicinissimo e le due parti starebbero limando gli ultimi dettagli. Tra la domanda e l’offerta vi è distanza di 1 milione.

Le parole di Antonio Giordano

Mathias Olivera è sempre più vicino, al punto che per concluderne l’acquisto manca soltanto un milione di euro. Napoli e Getafe, infatti, sono in parola. Se il presidente del club spagnolo si spinge ad affermare pubblicamente che il ragazzo può approdare in Italia, a me sembra più di un indizio. Mi risulta che la trattativa possa essere chiusa in tempo brevi e formalizzata alla fine di questo campionato. Attenzione, però, al potenziale inserimento di un’altra società che potremmo complicare il tutto prima del nero su bianco”.

Queste le parole di Giordano, che si espone platealmente sulla buona riuscita dell’operazione. È probabile che la squadra intesa per un inserimento sia la Juventus, che avrebbe già provato dei sondaggi con il Getafe. I bianconeri starebbero provando a capire la fattibilità dell’affare. Difficile la trattativa con il Napoli salti, sapremo di più a fine campionato.