Giordano su Demme

Il giornalista del “Corriere dello Sport” Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre. Ecco le sue parole sul momento che sta vivendo il Napoli e sulla posizione in rosa di Diego Demme: “Le amichevoli che il Napoli ha disputato in Turchia tutto sommato mi sono piaciute. Mi è piaciuto il desiderio di Spalletti di sperimentare sempre, di capire quali sono i margini di intervento, specie con riferimento a Ndombele, Gaetano e sopratutto Raspadori.

Un Raspadori alla Griezmann è bello da vedere. Per me l’ex Sassuolo è, comunque, il centravanti della Nazionale del futuro. Su un’intervento in partenza di Demme il Napoli ha invitato il giocatore a fare delle riflessioni ma è sempre Demme che deciderà il suo futuro. Comunque anche se l’ex Lipsia andasse via il Napoli a centrocampo sarebbe coperto anche perché ha uomini duttili.

Al di là delle posizioni in campo dei calciatori le novità che Spalletti apporterà sono anche altre. C’è la forma di palleggio, la capacità di andarsi a cercare tra le linee, di portare gli esterni dentro al campo, di arricchire la linea di metà campo. In quest’anno e mezzo mi sono molto divertito, speriamo di riuscirci fino a Giugno 2023″.

Diego Demme in realtà potrebbe andare in prestito a Gennaio. Il centrocampista tedesco ha diverse possibilità. La prima è quella di restare in Serie A o alla Salernitana o al Monza. Poi ci sono le sirene proveniente da Spagna e Germania. In Liga il Valencia di Gattuso potrebbe essere una buona soluzione per Demme, oppure, potrebbe pensare di ritornare a giocare in Bundesliga all’Arminia Bielefeld.

Nel caso in cui partisse il mediano tedesco non è detto che arriverà qualcuno a sostituirlo anche se si potrebbe pensare di comprare un giovane di prospettiva. Lobotka sembra insostituibile in quel ruolo del campo ma occhio ai colpi del ds Cristiano Giuntoli.