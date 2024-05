Giorgia Crivello, l’arcobaleno dopo la tempesta: in dolce attesa dopo l’aborto

A distanza di un anno dalla perdita del loro primo bambino, Giorgia Crivello e Stefano Laudoni diventeranno genitori per la prima volta. Ad annunciare la lieta notizia è stata proprio la coppia su Instagram.

CICOGNA IN ARRIVO – Dopo la tempesta, è arrivato il tanto atteso arcobaleno per Giorgia e Stefano. La coppia, infatti, ha attraversato un drammatico e difficile momento dopo la perdita del loro bambino. A gennaio 2023, dopo una visita di controllo, i due si sono ritrovati a dover annunciare la dolorosa perdita.

Nonostante il dolore provato, i due non si sono arresi. A distanza di un anno dall’accaduto, l’influencer e lo sportivo sono riusciti a far avverare il loro sogno e presto la famiglia si allargherà. Ad annunciarlo sono stati proprio la Crivella e il marito attraverso un post su Instagram.

I due hanno condiviso un carosello di teneri scatti in cui è impossibile non vedere il pancione di Giorgia Crivello, ma anche i sorrisi colmi di felicità di quest’ultima e di Stefano:

“Sinceramente non so da dove iniziare…

Sono stati dei mesi emozionanti ma dall’altro lato ricchi di preoccupazione per noi, soprattutto dopo l’ultima esperienza che abbiamo avuto. Non potete capire come è stato difficile tenermela stretta, ovviamente avrei voluto dirvi tutto subito, anche perché con il mio lavoro qui, spesso è stato difficile “nasconderlo” ed ultimamente quasi impossibile. La nostra scelta è stata semplicemente quella di aspettare fino a che non avessimo avuto in mano l’esito di esami approfonditi che abbiamo deciso di fare, per sentirci più sereni e per proteggere uno dei nostri più grandi sogni.

So che tanti commenti sono stati fatti in buona fede (altre cose per delicatezza e soprattutto modi, erano evitabili ma ora non importa)! Vi ringrazio immensamente per le vostre parole meravigliose e per i pensieri che avete avuto per me… Grazie anche a chi aveva capito tutto ed ha avuto l’empatia di rispettare le paure così enormi di questo momento… La nostra famiglia diventa più grande e noi ancora non abbiamo realizzato”.

Per vedere il post, clicca qui.