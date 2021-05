Giorgia Rossi svela il nome del fidanzato e parla della Leotta: “Io e Diletta? Completamente differenti”

Diletta Leotta è tornata ad infiammare il gossip per la sua storia con Can Yaman, la presunta crisi e il famoso “limone” con Friedkin. A parlare della giornalista sportiva, una sua collega, Giorgia Rossi. Vediamo cosa ha dichiarato.

LA ROSSI SU LEOTTA – Ospite a Tiki Taka, da Piero Chiambretti, Giorgia Rossi ha parlato delle voci su Diletta Leotta. Il conduttore ha cercato di innescare una sorta di polemica tra le due giornaliste sportive ma il volto di Mediaset non è caduta nel tranello.

“Cosa unisce me e Diletta Leotta? Il capello? Non mi dà fastidio ma non sono tanti a paragonarmi con Diletta. Alla fine siamo due personaggi, persone, completamente differenti“ ha esordito la Rossi.

La giornalista sportiva ha commentato anche il bacio con Friedkin e in questo caso ha preso le difese della collega, svelando anche il nome del suo fidanzato. “Il limone con Friedkin? Lei lo ha detto, perché no. Anche io li faccio con il mio fidanzato, lo posso dire tranquillamente, si chiama Alessio Conti“ ha continuato Giorgia Rossi. Conti è un noto giornalista di Mediaset.

IL SOGNO DI INTERVISTARE MESSI – UN grande desiderio della Rossi è quello di intervistare il campione Lionel Messi. Tuttavia, il calciatore è un po’ restio a rilasciare interviste, per questo Chiambretti ha chiesto una motivazione alla giornalista. Come mai proprio Messi che non rilascia mai interviste? “Proprio per quello” ha concluso la donna.