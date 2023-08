Giorgia Soleri, alcuni utenti mettono in dubbio la relazione aperta con Damiano David: la replica

A distanza di un paio di mesi dalla rottura tra Giorgia Soleri e Damiano David, i due continuano a finire al centro delle chiacchiere. Recentemente, infatti, c’è chi ha messo in dubbio la relazione aperta che l’attivista ha dichiarato che aveva con il frontman dei Maneskin. A replicare è stata proprio l’influencer attraverso le sue storie di Instagram.

LA RELAZIONE APERTA CON DAMIANO – Dopo che il cantante era stato beccato a baciare una ragazza che non era la Soleri, Damiano aveva annunciato la rottura con quest’ultima. Successivamente, anche l’ex volto di Pechino Express aveva confermato quanto dichiarato dall’oramai ex ragazzo, rivelando che la loro relazione era sempre stata aperta.

Sebbene la sua relazione con il David sia giunta al capolinea da diversi mesi, la ragazza è tornata a parlare indirettamente dell’artista. Molto attiva sui social, Giorgia Soleri ha aperto un box domande sulle sue IG Stories così da dare la possibilità ai fan di farle qualche domanda. Ovviamente non sono mancate le domande sulla sua ultima storia d’amore.

Diversi utenti dei social si sono concentrati sulla questione della coppia aperta, rivelato solo dopo la rottura. “Non pareva affatto una storia aperta, sicuro non ti facesse comodo pensare lo fosse?”, ha così chiesto un follower. A questo quesito, la Soleri ha così replicato: “Secondo me avete un’idea delle relazioni non monogami etiche stereotipata e appiattita”.

Sempre su chi le ha fatto notare di aver parlato di relazione aperta dopo il caos scoppiato a causa del video e l’annuncio della loro rottura, Giorgia ha aggiunto:

“Ci sono miliardi di cose che non racconto di me. Questa è una minima percentuale della mia vita. Solo perché mi apro molto su certi argomenti non significa che sia tutto, ma nemmeno la metà del tutto”.