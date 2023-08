Giorgia Soleri, cosa è successo all’influencer? “Il grande trauma della mia vita”

Giorgia Soleri, storica ex del frontman dei Maneskin, Damiano David, è ormai diventata ufficialmente un’influencer con oltre 800mila persone al seguito. Grazie ai social è riuscita a dare voce a tante persone che soffrono di vulvodinia, e non solo.

Negli ultimi giorni, però, è scomparsa per un po’ dal piccolo schermo. La sua assenza, ovviamente, ha fatto scattare l’allarme da parte dei fan che si sono detti preoccupati.

Cosa è successo all’influencer? La Soleri, prima di tutto, ha ringraziato i follower per la vicinanza dimostrata e poi ha spiegato il motivo della sua assenza. Il motivo per cui è stata assente per diversi giorni riguarda il padre della ragazza.

Il papà di Giorgia, infatti, è da qualche settimana ricoverato in ospedale e nelle ultime ore la situazione è peggiorata tanto da condurlo in sala operatoria d’urgenza. Proprio per stargli vicino, l’attivista ha deciso di restare a Milano e non tornare a Roma, nonostante il difficile rapporto che la lega al genitore.

L’uomo, infatti, è stato per diversi anni lontano dalla figlia e dalla madre. Ovviamente, quest’assenza ha avuto dei risvolti importanti nella vita di Giorgia che ha dichiarato: “Ho passato gli ultimi dieci anni della mia vita a essere terrorizzata che il mio papà morisse prima di riuscire a chiarire il rapporto con lui che è l’unico argomento che nei 12 anni di psicoterapia non sono mai riuscita ad affrontare: il grande trauma della mia vita“.

“Per questo motivo mi vedete meno presente in questi giorni perché sto cercando comunque di continuare a fare la mia vita pur andando tutti i giorni in ospedale. Per cui cerco di non lasciarmi andare, di non pensare al peggio e vedere come va“.