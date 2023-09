Giorgia Soleri, fa impazzire i fan su Instagram: la foto sensuale nelle IG Stories

Come molti personaggi pubblici italiani e influencer, anche Giorgia Soleri sta presenziando alla Fashion Week di Milano. Sempre molto attiva sui social, la ragazza è solita condividere con i fan diversi momenti della sua quotidianità. Tra le IG Stories fatte in questi giorni, a far impazzire i fan sono state alcune in particolare.

FOTO SENSUALE NELLE IG STORIES – Come già anticipato, l’influencer al momento si trova a Milano per via della settimana della moda. Nel raccontare queste caotiche giornate, la ragazza in alcune recenti IG Stories ha ammesso di essere stanca e di voler dormire. Alcune di queste storie, però, ha attirato l’attenzione dei fan per un sensuale dettaglio: il suo outfit e, soprattutto e il suo décolleté esplosivo.

Nel storie di Instagram in questione la Soleri è in auto, molto probabilmente diretta verso una delle sfilate programmate per giovedì 21 settembre. In una IG Story la ragazza si scatta un selfie in macchina, mettendo come sottofondo “Voglio dormire” di Anita Traversi e, poi, scrive: “Stavo per fare una storia con scritto “che sonno”… eccoci qui”. Nella storia successivamente, con un’espressione infastidita, continua a ribadire: “No davvero… che sonno”.

Per l’evento l’attivista ha optato per un vestito nero con un’ampia scollatura che rende sensuale il look. Da anni la Soleri si batte sui social anche per questo, perché la donna è libera di vestirsi sexy e ciò non dà diritto all’uomo di vedere questo come un permesso implicito di fare qualcosa.

Inoltre, sempre Giorgia ha recentemente parlato del difficile rapporto che in passato ha avuto con il suo corpo: “Ho cominciato a fare la modella a sedici anni per pagarmi le attrezzature fotografiche. Ho sempre voluto fare fotografie e scrivere. Ripenso a quel periodo con un brivido. Vivevo male il mio corpo, lo sentivo come qualcosa che dovevo ‘vendere’ per lavorare”.