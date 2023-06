Giorgia Soleri e Damiano David non sono più una coppia e sta facendo discutere il video in cui lui bacia un'altra ragazza

Giorgia Soleri e Damiano David non sono più una coppia, questa è la notizia che ha fatto il giro del web nella giornata di ieri. Solo qualche giorno fa, i due si mostravano insieme in macchina in attesa di accompagnare l’attivista e influencer dal parrucchiere. Ma cosa è successo? Cerchiamo di ricostruire la vicenda.

Il video circolato sui social

Nella giornata di ieri ha fatto il giro del web un video in cui Damiano bacia una ragazza in discoteca. Questa ragazza, però, non è Giorgia ma, a quanto pare, un’amica del gruppo Maneskin che si chiama Martina Taglienti. A seguito del video, il frontman della band ha pubblicato una stories per annunciare la fine della sua relazione con la Soleri.

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento” ha scritto Damiano su Instagram.

La reazione di Giorgia Soleri

Dopo quanto accaduto nella giornata di ieri, Giorgia Soleri non ha commentato la vicenda e si è limitata a pubblicare sui social i suoi progetti lavorativi. Tuttavia, i follower più informati hanno notato che la giovane ha smesso di seguire Damiano su Instagram, ma non solo. Pare, infatti, che l’attivista abbia tolto il segui anche a tutti i componenti dei Maneskin, compresa la pagina della band e alla stessa Martina Taglienti.

Sul rapporto con quest’ultima non c’è molto da dire, probabilmente le due si conoscono ma non sappiamo con certezza la natura del loro rapporto o se avessero un legame di amicizia. Non ci resta, dunque, che aspettare un comunicato da parte sua, se e quando ci sarà.