Giorgia Soleri e Damiano David, frontman dei Maneskin, hanno deciso di concedersi una giornata in tranquillità come due fidanzati normali attenti alla loro privacy. Nello specifico, l’influencer e attivista si è fatta accompagnare dal suo compagno a tagliare i capelli.

Il consiglio chiesto ai fan e le stories non gradite

Prima di entrare in negozio, però, Giorgia ha voluto chiedere un consiglio ai follower: “Oggi finalmente vado a sistemarmi questa cofana che ho in testa”. L’attivista ha spiegato di non sapere che taglio fare, se lasciarli crescere dove li aveva rasati o se rasarli nuovamente. Per questo motivo ha chiesto aiuto alla sua community.

Tuttavia, Damiano non ha apprezzato tantissimo la decisione dell’influencer e ironicamente ha risposto: “Proprio mentre sto facendo manovra devi fare le storie? Cioè non ho capito”. A quel punto Giorgia lo ha guardato e ha tuonato: “Ma perché scusa? Che fastidio ti dà?”

Giorgia e Damiano sono una coppia ormai da otto anni ma i due non pubblicano quasi mai contenuti insieme per preservare la loro privacy. Infatti, in molti hanno saputo della loro relazione solo dopo il successo della band di Damiano, i Maneskin.

Giorgia, invece, è una modella, influencer, fotografa ed è molto legata a diverse tematiche come femminismo, importanza della salute e comunità LGBT+.