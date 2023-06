Giorgia Soleri, impegnata con un imprenditore? Le segnalazioni

Giorgia Soleri, nei giorni scorsi, è finita al centro delle pagine di gossip più importanti per aver chiuso la sua storica relazione con Damiano David, frontman della band più popolare del momento, i Maneskin. I due stavano insieme da molti anni, ma a seguito di un video circolato sul web, il cantante ha dovuto prendere una posizione. Ripercorriamo cosa è accaduto e perché si vocifera che anche Giorgia abbia un nuovo amore.

La fine della relazione tra Giorgia e Damiano

Circa dieci giorni fa, ha fatto il giro dei social un video in cui si vede chiaramente Damiano baciare ad una festa una misteriosa ragazza, rivelatasi poi Martina Taglienti. A seguito della pubblicazione di questo video, Damiano ha fatto alcune dichiarazioni: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video non era così che volevamo gestire questa situazione. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno, quindi non ci sono tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici l’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.

Inizialmente, Giorgia non ha commentato la vicenda ma si è solo limitata a togliere il “segui” su Instagram a tutti i componenti della band, compresa la Taglienti. Successivamente, la giovane ha commentato quanto accaduto: “Trovo che poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone che, in modi diversi, si rapportano a noi. Non considero l’esclusività un valore (al contrario lo è l’inclusività) motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama”.

Giorgia Soleri aveva già un nuovo amore quando si è lasciata con Damiano?

Il giornale di gossip Novella 2000, ha lanciato uno scoop non indifferente sulla fine della sua relazione con Damiano. “La Soleri pare non si sia strappata i capelli per Damiano, perché si vocifera abbia già da mesi una love story con un imprenditore nel settore cosmetico. Il quale, pare, dopo le ultime agghiaccianti dichiarazioni, l’abbia pure mollata” ha scritto il noto giornale di gossip.

La Soleri, recentemente, ha lanciato una linea sua di cosmetici, Neonude, in collaborazione con il brand italiano Mulac, ma non ha commentato questa notizia lanciata da Novella 2000.