Giorgia Soleri, la rottura con Damiano: pronta a lasciare la casa dove convivevano

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della rottura tra Giorgia Soleri e Damiano David, cantante e frontman dei Maneskin. Dopo quanto accaduto, l’attivista sembra pronta a lasciare la casa a Roma dove da un paio di anni conviveva con il cantante.

IL TRASLOCO – Il caos è scoppiato dopo la pubblicazione di un video in cui l’artista baciava un’altra ragazza. Subito dopo è arrivato l’annuncio da parte di Damiano, in cui ha rivelato che la storia con Giorgia era finita già da qualche giorno.

Mentre il cantante è con il resto dei Maneskin in Spagna, la Soleri sembra stia traslocano. In alcune sue IG Stories, infatti, l’attivista ha mostrato di essere a Roma, molto probabilmente intenzionata a prendere le sue cose e a lasciare l’appartamento nel quale lei e il suo ex fidanzato vivevano insieme da un paio di anni.

All’idea di un trasloco da parte dell’influencer, molti fan sono preoccupati per i due gatti che la coppia ha adottato anni fa. Che fine faranno? Sebbene i due non abbiano ancora parlato di questo, in molti hanno iniziato con le teorie.

Dato che Damiano è spesso in giro per il mondo per suonare in concerto e nei festival, molto probabilmente sarà Giorgia a tenere i felini. Questa, però, è solo un’ipotesi, non resta altro che attendere una loro dichiarazione ufficiale.