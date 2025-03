Giorgia Soleri, lo sfogo sui social: “Non mi vergogno di dire che sono a pezzi”

Molto attiva sui social, Giorgia Soleri ha deciso nuovamente di sfogarsi con i suoi fan. Attraverso le sue IG Stories, l’attivista ha condiviso con i suoi follower la preoccupazione per la salute di Lego, uno dei suoi gatti.

“Sono a pezzi” – Momenti difficili per Giorgia Soleri, che nelle ultime ore ha voluto condividere con la sua community la preoccupazione per le condizioni del suo gatto, Lego. L’attivista e influencer, molto legata ai suoi animali, ha raccontato su Instagram di aver notato che il suo micio aveva difficoltà a respirare. Così, nel panico, si è rivolta ai suoi follower per chiedere aiuto e trovare un veterinario disponibile.

In un secondo momento, Soleri ha aggiornato i suoi seguaci con un messaggio più dettagliato, in cui ha spiegato che la situazione è più complicata del previsto. Lego soffrirebbe di asma allergica, un’importante patologia polmonare e un grave problema al cuore. “Ha una dilatazione cardiaca seria”, ha scritto, aggiungendo che il veterinario ha già somministrato un diuretico e sta proseguendo con altri accertamenti. E poi, senza filtri, ha confessato: “Non mi vergogno di dire che sono a pezzi”.

L’amore di Giorgia per i suoi animali è sempre stato evidente. Qualche anno fa, insieme a Damiano David, adottò Ziggy Stardust, un gatto maltrattato e cieco da un occhio, che oggi vive sereno grazie alle loro cure. Poi è arrivato Lego, e infine Carla, una micia che – come ha raccontato lei stessa – le ha “cambiato la vita con la sua dolcezza e vivacità”.

Per Giorgia Soleri, gli animali non sono solo compagnia: sono famiglia. E le sue parole lo confermano ogni volta che parla di loro: “Sono i miei migliori amici, non potrei immaginare la mia vita senza di loro”. Un affetto autentico, che traspare in ogni post, foto e video che dedica ai suoi amatissimi gatti.