Ha scatenato una vera e propria bufera mediatica un post condiviso da Giorgia Soleri. Dopo una vacanza ad Ibiza, la modella e attivista, ha condiviso uno scatto con una didascalia che ha generato non poche polemiche. Tra le frasi che hanno fatto più discutere: “Il riposo è un atto politico”.

Le sue parole non sono di certo passate in osservato e come spesso accade, il popolo social non si è fatto attendere ed è partito all’attacco.

La bufera social dopo il post di Giorgia

Subito dopo la condivisione della foto e soprattutto della didascalia, sono stati innumerevoli i commenti dei fan: “Risulta molto grave il fatto che tu faccia passare un viaggio relax ad Ibiza come un atto politico, noi non condividiamo”. Questa tra le frasi più cliccate sul web, moltissimi utenti, anche follower di Giorgia, arrabbiati e inferociti dopo le sue parole.

In tantissimi hanno sottolineato che la maggior parte delle persone comuni, si alza tutte le mattine e lavora tante ore al giorno per guadagnare uno stipendio che probabilmente non basterebbe per qualche giorno di relax ad Ibiza.

Un post che voleva rappresentare la conclusione di un viaggio di bellezza, ha finito per causare non pochi problemi all’influencer. Tra i vari commenti, anche quello del suo attuale fidanzato, Damiano dei Maneskin: “Che bona”.

Sarà stata una leggerezza inconsapevole quella di Giorgia nel condividere foto e frasi che inevitabilmente mandano un messaggio come quello che è arrivato? Ad ogni modo una cosa è certa, al mondo social non sfugge mai niente.