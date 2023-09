Giorgia Soleri: sbotta dopo le polemiche sul suo red carpet con i “peli sulle gambe”

Anche quest’anno Giorgia Soleri è finita al centro delle polemiche dopo la sua partecipazione al Festival di Venezia. Davanti alle aspre critiche ricevute sia pubblicamente che privatamente, l’attivista ha deciso di intervenire e di replicare attraverso le sue IG Stories.

LA REPLICA – Prima di giungere al capoluogo veneto, la ragazza ha annunciato sui social che sarebbe stata la prima italiana a sfilare con i peli sulle gambe. Alla fine, però, la Soleri ha sfilato sul red carpet con un abito lungo e ciò ha suscitato l’ilarità del popolo del web. Inoltre, in tanti hanno insinuato che l’influencer abbia schiarito i peli delle gambe, dato che non si vedeva nulla nemmeno con indosso abiti corti.

Davanti a queste dure polemiche, Giorgia Soleri ha deciso di intervenire. Nelle sue storie di Instagram la ragazza ha pubblicato uno scatto delle sue gambe dove mostra i peli scuri, aggiungendo: “Per la cronaca: no, i miei peli non sono accorciati, schiariti, nascosti”. L’influencer, però, non si è fermata qui.

Per smentire i rumors sul fatto che si sia schiarita i peli sulle gambe, l’ex fidanzata di Damiano dei Maneskin ha pubblicato il video tanto discusso e ha così spiegato:

“In questo video c’era una luce completamente diversa che li faceva risultare vivamente più chiari e meno evidenti. Ma sono sempre gli stessi, presenti e coltivati felicemente da anni ormai. Potete dormire sonni tranquilli, nessuna bugia. E visto che siamo in tema di specifiche, io parlavo di carpet, non di red carpet. In questo caso di carpet di arrivo al lido, in cui, guarda un po’, indossavo una minigonna, con i peli scoperti. Ma è più facile prendere le notizie e trasformarle per cercare sempre di cogliere in fallo le persone (e in particolare le donne) esposte. Stai al tuo posto o paga per aver scelto di uscirne!”.