Giorgia Soleri, serenità dopo un periodo difficile: “Ho ricominciato a prendere i mezzi pubblici”

Non è stato un periodo molto semplice per Giorgia Soleri, influencer e attivista conosciuta anche per la sua storia quasi decennale con Damiano David, frontman dei Maneskin. La giovane, infatti, ha confermato la rottura con il cantante ormai qualche settimana fa e nelle scorse ore ha pubblicato delle stories che hanno fatto riflettere i suoi follower.

Ritorno alla normalità

Giorgia, nota soprattutto per la sua battaglia per sensibilizzare alcune malattie invisibili come l’endometriosi, ha espresso tutta la sua felicità per essere tornata ad utilizzare i mezzi pubblici, da molti detestati ma da lei amati.

“Comunque in questi giorni – dopo anni probabilmente – ho riniziato a prendere i mezzi pubblici perché finalmente sto meglio (per il caldo? Per il mix di farmaci azzeccato? Perché il cielo o chi per lui ha deciso di darmi un po’ di tregua? Per tutte queste cose? Non lo so e ho paura a chiedermelo) e sono felicissima perché li amo!

Ci sarebbe da parlare anche del privilegio nel poter scegliere come muoversi e quando, ma è un discorso che abbiamo affrontato x volte quindi per oggi niente pippone” ha scritto la Soleri in una stories su Instagram.

Cosa c’è dietro questa decisione?

Dalle sue parole si evince come la Soleri si sia allontanata dai mezzi pubblici principalmente per la sua salute, tuttavia, in molti hanno pensato anche alla sua storia con Damiano e al fatto di non poterla sempre vivere in totale tranquillità.