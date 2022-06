Giorgia Soleri, spunta la foto di una flebo: fan preoccupati

L’ultimo sabato sera per Giorgia Soleri non è stato dei più rosei. A dimostrarlo è stato lo scatto, condiviso proprio dalla modella, di una flebo che ha fatto allarmare i fan dell’influencer. A tranquillizzare gli utenti è stata la stessa modella, rassicurandoli sul suo stato di salute.

“Pazzo sabato sera” – Nella notte del 25 giugno, Giorgia ha rivelato ai suoi follower di trovarsi in ospedale. Condividendo nelle sue IG Stories la foto di una flebo, la ragazza ha dichiarato: “Pazzo sabato sera (sto già meglio non preoccupatevi)”.

La Soleri non ha aggiunto altro riguardo a quanto accaduto, non rivelando, quindi, la causa che l’ha portata al pronto soccorso. Nonostante Giorgia non abbia detto nulla, in molti hanno ipotizzato che trattasse di una problematica legata alla vulvodinia, la patologia di cui soffre e di cui ha parlato in numerose ospitate televisive.

La ragazza è conosciuta principalmente per la sua attività di sensibilizzazione non solo sulla vulvodinia, ma anche sull’endometriosi all’adenomiosi. La stessa Giorgia, infatti, ha parlato dell’intervento a cui si è sottoposta nel 2021, per lanciare un messaggio a tutte le ragazze nelle sue condizioni.

Successivamente alla foto della flebo, la fidanzata di Damiano David ha continuato a rassicurare i fan. Giorgia Soleri, infatti, ha postato una locandina di un evento legato a “La Signorina Nessuno”, il suo primo libro: “Non preoccupatevi, m sono ripresa e quindi ci vediamo alle 18”, riferendosi al pomeriggio di domenica 26 giugno.