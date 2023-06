Giorgia Soleri, volta pagina: dopo la rottura con Damiano sbarca su un app per single

Dopo la rottura con Damiano David, Giorgia Soleri sembra abbia voltato pagina. Da quanto emerso recentemente, la ragazza ora vorrebbe divertirsi ed è per questo che ha deciso di iscriversi a un’app per single.

SBARCA SU UN’APP DI INCONTRI – Dopo la chiacchieratissima fine della love-story con il cantante dei Maneskin, la Soleri ha voglia di divertirsi e fare nuove amicizie. Come moltissimi giovani, la ragazza ha deciso di approdare su una delle tante app di incontri, ossia Bumble, fondata dalla cofondatrice di Tinder, Whitney Wolfe.

A differenza di altre app per single, su Bumble ad a dirigere il gioco sarebbero le donne. Sono loro, infatti, a poter scrivere, entro 24 ore, a chi abbia espresso la propria preferenza. Da quanto trapela dall’account dell’attivista, sembrerebbe non abbia alcuna voglia di trovare qualcosa di serio.

Sebbene il profilo sia verificato, non è assolutamente certo che dietro ci sia realmente Giorgia Soleri. Nonostante questo dubbio, molti degli interessi presenti sull’account sono stati spesso mostrati dalla stessa ex concorrente di Pechino Express nelle sue IG Stories. Non solo la fotografia e i concerti, ma anche i musei, bere del vino in compagnia e i diritti Lgbtq+.

Questa scoperta da parte di diversi utenti del web, ha fatto finire nuovamente Giorgia al centro del gossip. Dopo la rottura con Damiano, la ragazza è stata costantemente nel mirino della cronaca rosa. Tutto questo clamore non è affatto piaciuto all’attivista, che nei giorni scorsi aveva così commentato l’annuncio pubblico da parte del suo ex fidanzato:

“Per tutelarci in questo momento delicato, fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche”