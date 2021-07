Giorgio Chiellini in azzurro, il fotomontaggio che fa impazzire i tifosi del Napoli è virale e c’è già chi lo chiede ad ADL!

Giorgio Chiellini, nonostante i quasi 37 anni d’età ha dimostrato di essere ancora oggi uno dei difensori più efficaci in circolazione. L’Italia di Mancini è riuscita ad imporsi sul resto d’Europa anche per merito del toscano che è andato in scadenza con la Juventus lo scorso 30 giugno. Una condizione che lo catapulta in alto nell’immaginario di tanti tifosi che lo vorrebbero vedere con la maglia della propria squadra del cuore.

Esattamente quello che è successo tra alcuni supporters del Napoli che avrebbero pubblicato sul web proprio l’immagine del classe ’84 con la divisa azzurra. Un fotomontaggio che ha però avuto un’immensa eco e che forse potrebbe trasformarsi anche in realtà qualora arrivasse l’offerta giusta. Esattamente quello che da qualche tempo iniziano a chiedere tantissimi tifosi al patron De Laurentiis.

Come detto il difensore centrale è da ritenersi a tutti gli effetti sul mercato dei parametri zero e la possibilità di avere in rosa un guerriero come lui inizia a solleticare ben più che un club. Nonostante l’infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi, sembra che Chiellini sia ancora un giocatore integro e pronto a giocare da protagonista almeno un altro paio d’anni.

Ecco perché la possibilità di vederlo sgambare al centro del pacchetto arretrato azzurro potrebbe essere ben più che una tenue suggestione. Dopo oltre sedici anni in bianconero magari per il capitano azzurro potrebbe essere finalmente giunto il momento di cambiare aria e magari raggiungere Luciano Spalletti a Napoli.

Intanto alcuni rumor parlano di un incontro già fissato tra Juventus e giocatore il prossimo 2 agosto. In quell’occasione si deciderà il futuro del pisano che, qualora non appoggiasse il progetto bianconero potrebbe davvero decidere di accasarsi altrove. Magari al Napoli, facendo di quel fotomontaggio la più fortunata delle previsioni.

Disponibile qui il fotomontaggio di Chiellini.