Giornata contro la violenza sulle donne: il messaggio di Giulia De Lellis divide il web

Lunedì 25 novembre si è celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di vitale importanza. Molti volti noti hanno scelto di utilizzare i propri canali social per lanciare messaggi di incoraggiamento e sostegno, invitando le donne a denunciare abusi e femminicidi. Tra questi, anche Giulia De Lellis, che però si è trovata al centro di un acceso dibattito sui social.

Il messaggio di Giulia De Lellis

L’influencer romana ha dedicato alcune stories su Instagram alla giornata, condividendo parole di grande impatto emotivo. “Vi invito (oggi più che mai) a regalare il vostro tempo solo a chi vi protegge, solo a chi si prende cura di voi. Solo a chi vi supporta e sopporta con rispetto e delicatezza. Solo a chi vi guarda e tocca con amore” ha scritto.

In una successiva story, De Lellis ha poi aggiunto un riferimento personale, includendo il compagno Tony Effe: “Le mani di un uomo vero ti accarezzano”, accompagnando la frase con un’immagine delle mani del rapper che la accarezza.

La reazione dei followers

Nonostante le sue parole siano state apprezzate da molti, il riferimento a Tony Effe ha suscitato critiche da parte di alcuni utenti, che hanno trovato il collegamento poco coerente con il messaggio di rispetto e amore. In particolare, è stato sottolineato come i testi delle canzoni del rapper spesso non rispecchino questi valori.

Un passato controverso

Le critiche si sono concentrate anche su episodi recenti che hanno visto protagonista Tony Effe, come il dissing con Fedez e Nicky Savage di pochi mesi fa, in cui i testi del rapper erano stati accusati di non rispettare le donne. In uno dei brani, ad esempio, aveva utilizzato espressioni denigratorie nei confronti della compagna di Nicky Savage, Roberta Carluccio.