Giornata della Terra: gli accorgimenti green per vivere in maniera sostenibile

Due giorni fa il mondo ha festeggiato La Giornata della Terra. Una ricorrenza istituita nel 1970 periodo nel quale già si sentiva la necessità di tutelare l’habitat umano dallo sfruttamento da parte dell’uomo: è diventata ormai una corsa contro il tempo in tutto il mondo per ridurre drasticamente la CO2 e tentare di fermare la febbre del Pianeta. Questa battaglia – sollecitata dagli scienziati – sembra stia riuscendo a convincere anche la politica. Il tema di quest’anno è stato“Restore Our Earth”ed ai consueti eventi in tutto il mondo organizzati da associazioni nazionali e coordinati dalla ONG statunitense earthday.org, quest’anno vi è stato anche un summit virtuale sul clima di 40 capi di Stato e di governo, indetto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Lo stesso in occasione del summit sul clima ha affermato che raddoppierà l’obiettivo degli Usa sul clima con un taglio delle emissioni fra il 50 e il 52% entro il 2030.

Intanto ci sentiamo di suggerirvi alcuni accorgimenti green svelati dall’esperto del credito Kruk green che si possono adottare per salvare il pianeta e, al contempo, risparmiare soldi:

– Evitare il consumo di acqua in bottiglia: si stima infatti che l’Italia sia il primo consumatore pro capite di acqua confezionata in bottiglia in Europa, e tra i primi al mondo. Diversi studi confermano che un minore consumo potrebbe far arrivare a un risparmio di oltre 600 milioni di euro all’anno in Europa, oltre ad incidere notevolmente sull’utilizzo e diffusione di plastica nell’ambiente, un problema che sta raggiungendo dimensioni allarmanti;

– Scegliere elettrodomestici a basso consumo, tenendo conto anche della nuova classificazione in classi energetiche, in vigore dal 1° marzo 2021 e utilizzarli secondo buone pratiche. È bene, dunque, informarsi sui nuovi criteri che sono ancora più rigidi e saper leggere la classificazione aggiornata, in modo da operare delle scelte consapevoli e sempre più green. Questo consiglio racchiude in sé una serie di tanti piccoli promemoria, utili a far abbassare le bollette di energia elettrica. Ad esempio, impostare lo spegnimento della TV in camera prima di dormire, azionando la funzione “sleep”, impostabile facilmente dal proprio telecomando. Utilizzare la lavatrice a temperature inferiori ai 60 gradi, normalmente 40° sono una temperatura adatta alla maggioranza dei lavaggi. Il forno può essere spento qualche minuto prima di fine cottura, sfruttando così la temperatura rimasta nel sistema di riscaldamento. Se si possiede una lavastoviglie, conviene quando possibile, effettuare un solo ciclo di lavaggio alla sera; e rimuovere le parti grossolane di sporco a mano (evitando però l’uso dell’acqua) è consigliabile, per non intasare il filtro e aumentare i consumi.

– La vita è appesa a un filo, soprattutto quella dei lavoratori da casa che tengono attaccati alla corrente pc, cellulari, tablet e vari dispositivi necessari per il telelavoro. Non c’è niente di più sbagliato che non spegnere mai gli strumenti e tenere i caricatori attaccati senza il dispositivo collegato, causando così un consumo di energia che grava sul pianeta e sul conto corrente. Anche frigorifero e freezer sono stati i compagni di lockdown, aperti più volte al giorno alla ricerca di uno sfizio! Per evitare che si trasformino nel proprio peggiore incubo in termini economici, è sempre importante accertarsi di averli richiusi correttamente, infatti se rimane anche uno spiraglio aperto, faticano maggiormente a raffreddare, aumentando il consumo energetico e diventando voci rilevanti in bolletta;

– Calcolare il proprio carbon foot print: per prima cosa è bene capire quanto le proprie abitudini quotidiane “pesano” sul Pianeta, per farlo è facile, infatti è sufficiente recuperare online i siti di comparatori che permettono da un lato di capire quanta anidride carbonica ciascuno immette nell’ambiente e dall’altro di confrontare i prezzi dei diversi fornitori, per scegliere l’energia rinnovabile più economica per il Pianeta e per le proprie tasche.

– E infine, per chi ha una folta chioma, non rinunciare a una piega impeccabile, facendo attenzione a non eccedere con l’uso del phon! È necessario ricordarsi di spegnerlo sempre tra una spazzolata e l’altra, infatti l’uso del phon per mezz’ora equivale a circa 10 centesimi e raddoppia in caso di phon da 2000W: famiglie numerose o beauty addicted possono arrivare a superare i 10 euro mensili solo per la piega!