Giornata mondiale dello spreco alimentare: il bilancio italiano resta critico

Il 29 settembre 2025 si è tenuta a giornata mondiale dello spreco alimentare. Da quanto emerso da dati raccolti dall’Osservatorio Internazionale Waste Watcher (Osservatorio Internazionale Waste Watcher-Campagna Spreco Zero su elaborazioni DISTAL-Università di Bologna e Ipsos), sono 1,05 miliardi di tonnellate di cibo sprecate, 1/3 della produzione alimentare globale.

Da questa analisi basata da dati presentati a settembre 2025, l’Italia si classifica al primo posto tra i Paesi europei dove si spreca il maggior numero di cibi. Il Bel Paese si posiziona davanti a Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi.

I DATI – Come già anticipato, l’Italia si posiziona al primo posto come il Paese più “sprecone” in Europa. Se ad agosto 2024 in Italia si sprecavano in media 35,5 chili di cibo a persona ogni anno. A distanza di un anno, il dato è in calo del 18,7% e si attesta oggi intorno ai 30 chili pro capite, pari a circa 131 euro di spesa finiti nella spazzatura.

Analizzando la situazione italiane, lo spreco maggiore si registra al Sud un +13% rispetto alla media nazionale. Il Nord con -7% e il Centro con il -12% contrastano positivamente il fenomeno.

A dispetto delle aspettative, a sprecare maggiormente i beni alimentari sono le famiglie di ceto medio basso. Il motivo è l’acquisto di viveri di minore qualità, che tendono a deteriorarsi più facilmente. Ad incidere è anche la composizione familiare: le famiglie senza figli sprecano il 14% in più rispetto alla media nazionale, mentre quelle con figli riducono lo spreco del 17%.

COME CONTRASTARE LO SPRECO? – Per contrastare questo fenomeno è necessario che si prenda consapevolezza di quanto sta accadendo, adottando accorgimenti quotidiani. È utile consumare prima gli alimenti che tendono a deperire prima, congelando quello che non si usa subito. Inoltre, è consigliato programmare gli acquisti.

Giocano un ruolo fondamentale anche le applicazioni anti-spreco come Too Good To Go, Phenix e Save The Foods. Queste piattaforme offrono la possibilità di acquistare a prezzo basso gli alimenti in eccedenza, impattando positivamente sia dal punto di vista dell’ambiente che della società.

L’obiettivo globale, fissato dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030, portandolo a circa 19 kg pro capite all’anno. Nonostante i progressi fatti, con lo spreco attuale a circa 30 kg a persona, la strada per raggiungere questo traguardo è ancora lunga.