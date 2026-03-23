Giovane donna muore al liceo

Un silenzio irreale ha avvolto questa mattina il quartiere Eur, dove un evento drammatico ha spezzato la routine quotidiana. Ai piedi delle scale di emergenza del liceo Francesco Vivona è stato scoperto il corpo senza vita di una giovane donna. La scena, resa ancora più enigmatica dal fatto che indossasse un pigiama, ha subito fatto emergere interrogativi inquietanti.

L’identità della vittima resta al momento sconosciuta, mentre le prime verifiche hanno escluso qualsiasi legame diretto con la scuola. Né studentessa né dipendente: una presenza estranea in un luogo che, fino a poche ore prima, rappresentava normalità e sicurezza. In via cautelativa, l’istituto ha sospeso le attività, comunicando la chiusura temporanea per garantire la tutela di studenti e personale.

Intorno all’edificio si è rapidamente concentrata un’intensa attività investigativa. La polizia, affiancata dalla scientifica, ha iniziato i rilievi per ricostruire quanto accaduto, mentre i tecnici della Città Metropolitana monitorano anche il cantiere aperto nella struttura. Ogni dettaglio viene analizzato con attenzione, nel tentativo di dare ordine a un quadro ancora frammentario.

Nel frattempo, gli inquirenti stanno cercando di dare un nome alla vittima, incrociando dati e segnalazioni di persone scomparse. Tra queste, una denuncia recente potrebbe rivelarsi decisiva. Il mistero resta fitto, ma le prossime ore potrebbero trasformare i dubbi in certezze, facendo luce su una vicenda che ha lasciato un’intera comunità sospesa tra paura e incredulità.