Giovanna Abate, Instagram: cosa sta accadendo tra lei e Davide?

Dopo il percorso fatto a Uomini e Donne, sembrava che tra Giovanna Abate e Davide Basolo fosse tutto finito. Gli ultimi movimenti social fatti dai due ragazzi, non sono sfuggiti all’occhio attento del pubblico di UeD. Cosa sta succedendo?

UNA MISTERIOSA FRASE – A far parlare i social è stato un dettaglio emerso da entrambi i profili, facendo molto discutere. A farlo notare è stata Deianira Marzano, nota influencer ed opinionista, mostrando il particolare incriminato: una frase. Da i profili dei due ex protagonisti di UeD, è stata scritta la stessa frase a poche ore di distanza.

La prima è stata Giovanna, che sotto una delle sue recenti foto ha scritto: “La mia indipendenza. Che è la mia forza implica la mia solitudine. Che è la mia debolezza”. La stessa citazione di Pier Paolo Pasoli è stata pubblicata da Basolo in una IG Story. Il gesto dei due ha fatto molto parlare, portando in molti a chiedere cosa stia accadendo tra loro.

NEL PROGRAMMA – Conosciuti durante il temporaneo format adottato per l’emergenza Covid, tra i due era scattato un certo feeling. Tornati in studio, Davide, meglio conosciuto come l’Alchimista, ha fatto di tutto per conquistare il cuore della bella tronista.

Dopo le romantiche esterne e le toccanti dichiarazioni, in tanti credevano che la scelta di Giovanna sarebbe caduta su Basolo. Sfortunatamente per l’ex Alchimista, il cuore della tronista l’ha portata a scegliere Sammy Hassan.

La decisione di Giovanni ha fatto molto discutere, non sfuggendo alle critiche dei fan del programma. Sfortunatamente per la ragazza, la storia tra lei e Sammy è naufragata dopo poco. Non è ancora giunta una spiegazione riguardo la fine di questa frequentazione, cosa che ha deluso molto i follower della ragazza, ma ora in molti hanno notato un dettaglio.