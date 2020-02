Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus ieri e oggi

Ex ballerina e moglie attuale di Amadeus, Giovanna Civitillo è ancora molto nota al pubblico italiano, nonostante si sia allontanata dal mondo televisivo. Ripercorriamo insieme la sua storia!

I PRIMI PASSI – Nasce nel 1977 nella città di Vico Equense, sulla penisola sorrentina. Studia danza fin da bambina e questa diventa presto la sua passione più importante. Raggiunta la maturità, muove i primi passi verso la televisione. Diventa nel 1996 protagonista dei programmi “Fantastica Italiana”, “Carramba! che sorpresa!” e “Domenica In”. Il tutto sempre nelle vesti di danzatrice. Ma in seguito arriva un grande cambiamento, positivo sia per la sua carriera che per la sua vita sentimentale.

EREDITÀ – All’alba del nuovo millennio, Giovanna Civitillo salta sull’occasione di poter sfoderare il suo bellissimo corpo in un programma molto in voga e presentato da una persona che diventerà presto speciale per lei. “Eredità” è il nome di questo show e il conduttore non è altri che quello dell’edizione appena conclusa di Sanremo, Amadeus. Il loro amore sboccia proprio nel set della Rai quando lui ebbe per la prima volta l’occasione di vederla ballare dal vivo. Nel 2009 il passo successivo è il matrimonio, da allora non si sono più lasciati.

OGGI – Nonostante oggi l’ex ballerina abbia raggiunto i 42 anni e sia diventata anche mamma nel frattempo, non ha affatto perso la sua grazia ed eleganza. Ovviamente il viso è più maturo, ma il suo splendore è intatto. Per vedere una foto di Giovanna Civitillo prima e dopo, clicca qui.