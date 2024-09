Giovanni Di Lorenzo, capitan presente e futuro: il terzino è sempre più legato ai colori azzurri

L’estate di Giovanni Di Lorenzo è stata piuttosto turbolenta. Il terzino della SSC Napoli aveva annunciato, prima dell’arrivo di Antonio Conte, di voler andare via dopo la stagione negativa e le varie incomprensioni.

Il nuovo mister, però, ha puntato molto su di lui e alla fine il capitano ha deciso di restare e il suo legame con il club azzurro ora è ancora più forte. Di Lorenzo ha rinnovato il contratto solo un anno fa ereditando la fascia di capitano ormai da due stagioni dopo l’addio di Lorenzo Insigne.

La fascia è sempre più sua ed è il vero leader della squadra, in campo e fuori. Per questo la sua avventura partenopeo potrebbe proseguire anche dopo la scadenza originaria del contratto, una scelta di vita quella di vestire i colori azzurri e portare al braccio la fascia.

GIOVANNI DI LORENZO CAPITANO ATTUALE E FUTURO DELLA SSC NAPOLI: LA DECISIONE DI LEGARSI A VITA ALLA SSC NAPOLI

Anche lo scorso anno il suo agente Giuffredi rivelò la volontà di Di Lorenzo di legarsi a vita all’azzurro. Parole alle quali, poi, si è proseguito con i fatti: “Vuole legarsi al Napoli a vita. Questo perché tutti abbiamo la convinzione che determinate bandiere possano ancora esistere”.

Probabilmente, per restare in azzurro, Di Lorenzo ha anche rifiutato proposte economiche migliori di quelle offerte dal Napoli. Grande la differenza con Victor Osimhen, il quale, in questa stagione, ha preteso di andare via e cercare una nuova destinazione.