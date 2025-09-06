Giovanni Manna lo stratega della SSC Napoli: il colpo più discusso (Romelu Lukaku) diventato l’uomo Scudetto

L’arrivo di Giovanni Manna a Napoli ha segnato una svolta decisiva nella stagione dello Scudetto. Giovane direttore sportivo, cresciuto tra le esperienze in Svizzera e alla Juventus, ha saputo portare a De Laurentiis un approccio moderno e strategico, fondamentale per riportare equilibrio e competitività a una squadra che sembrava aver perso smalto.

Tra i suoi colpi di mercato, quello di Alessandro Buongiorno ha dato solidità alla difesa, ma l’acquisto più discusso è stato senza dubbio Romelu Lukaku. Arrivato per oltre 30 milioni di euro, il belga era considerato un investimento rischioso, con molti che sostenevano che con lui in attacco il Napoli non avrebbe mai potuto vincere il campionato.

La stagione, però, ha ribaltato ogni previsione. Lukaku si è dimostrato decisivo, segnando gol pesanti e contribuendo con assist fondamentali, fino al sigillo nell’ultima giornata contro il Cagliari che ha consegnato matematicamente il titolo agli azzurri. I suoi numeri – 14 gol e 11 assist – hanno parlato chiaro, zittendo critici e scettici.

Oggi il valore di mercato del belga si aggira intorno ai 22 milioni, meno della cifra spesa, ma il suo impatto sportivo è stato incalcolabile. Non sempre un acquisto va valutato solo con i conti: Lukaku ha rappresentato la scintilla emotiva e tecnica necessaria per portare il Napoli al tricolore.