Giovanni Simeone è un obiettivo azzurro

Giovanni Simeone, detto il Cholito, è un obiettivo di mercato del Napoli. L’attaccante classe ’95, attualmente in forza al Verona, dopo l’ottima stagione di quest’anno, è in cima alla lista dei desideri della società partenopea. Quest’anno il Cholito ha segnato 17 reti in 35 partite disputate ed ha fornito 6 assist ai suoi compagni di squadra. Un’ottima stagione che ha messo in luce l’attaccante argentino che adesso è un oggetto dei desideri per diverse società.

Il Napoli vede in Simeone una grande alternativa di gioco ad Osimhen ma attenzione che per le loro caratteristiche, i due attaccanti potrebbero essere schierati anche insieme. Attualmente il modulo prediletto da mister Luciano Spalletti è il 4-3-3, ma in situazione particolari, la squadra potrebbe cambiare modulo per diventare più offensiva.

Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri la conferenza di fine ritiro si è trasformata in una chiacchierata di mercato con il direttore sportivo della società azzurra Cristiano Giuntoli. Tra le diverse dichiarazioni, il ds del Napoli, si è lasciato anche ad una confidenza sugli attaccanti e sulle probabili uscite della società partenopea.

Ecco le parole di Giuntoli: “Spazio al centravanti, l’obiettivo è Simeone del Verona: se ci fosse l’opportunità sicuramente ci butteremo addosso. Al momento non la vedo, ma il mercato e lungo. Abbiamo calciatori bravi che hanno avuto poco spazio, ma non vogliamo tenere chi ha poca voglia di restare e lottare per il Napoli. Siamo aperti : se arrivano richieste, le valutiamo”

Con quest’ultima frase, il ds del Napoli si riferiva probabilmente a Petagna ed Ounas. Con i loro addii, la società partenopea potrebbe andare sul mercato e puntare all’acquisto dell’argentino Giovanni Simeone. Come ha detto Giuntoli, il mercato è ancora lungo e a noi non ci resta che aspettare come si evolve.