Giovedì 25 febbraio ospite de ‘La Res Publica’ Edoardo Desiderio, fondatore della Terni Digital Week

Innovation Manager, fondatore della Terni Digital Week, giornalista. Giovedì 25 febbraio a ‘La Res Publica’, il nostro direttore Raffaele Zanfardino intervisterà Edoardo Desiderio, per parlare della digitalizzazione di imprese e Pubblica Amministrazione.

Il 2020, oltre a essere stato l’anno del Covid-19, è stato anche un crocevia fondamentale per il passaggio – secondo alcuni in maniera traumatica – dall’analogico al digitale, dal lavoro in ufficio allo smart working.

Si parlerà, quindi, di come la politica, le aziende, gli enti hanno recepito questo cambiamento. E cosa si può fare.

Laureato ‘Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d’Impresa’ presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Desiderio collabora con testate nazionali e riviste scientifiche a carattere tecnologico ed economico. Inoltre, nel 2018 ha conseguito un ‘Master di specializzazione in Marketing e Comunicazione Digitale’ presso Il Sole 24 Ore Business School e nel 2017 un Master in ‘Europrogettazione presso l’istituto Europa Cube Innovation’.

È anche un ‘regolare’ Innovation Manager, registrato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

