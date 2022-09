Giovinco nuovamente in ottica Juventus

La pulce atomica torna a vestirsi di bianconero, con un nuovo progetto in terra americana a Toronto per la Juventus

Sebastian Giovinco torna a vestire il bianconero. Dopo un’intera carriera passata dalle parti di Torino, con anche qualche passaggio tra Parma e Genova, il calciatore ex Toronto torna in ottica Juventus.

L’ex attaccante sarà parte dello staff della Juventus Academy Toronto, dopo essersi svincolato dal suo contratto con la Sampdoria alla fine della scorsa stagione. Il calciatore torna dunque in terra americana, dove avrà il compito di gestire le nuove future leve dei bianconeri.

Una carriera travagliata

Tante soddisfazioni in carriera, con tante vittorie. Il calciatore vanta nel suo palmares: 3 Serie A, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe italiane, 1 supporter shield, 1 MLS, 2 campionati d’Arabia Saudita, 1 coppa d’Arabia Saudita, 1 coppa Delal AFC e 1 Serie B.

Un palmares di tutto rispetto, per un giocatore che avrebbe meritato anche di più. Purtroppo per lui non è riuscito ad incidere poi così tanto, specialmente perché la concorrenza negli anni alla Juventus era tantissima.

La parentesi in MLS può dirsi quella più fortunata, con annate incredibili con la maglia del Toronto culminate con la vittoria di un campionato e l’elezione ad MVP. Il calciatore ha anche debuttato in nazionale maggiore con l’Italia, non riuscendo a sfondare anche lì. Purtroppo capitò in un periodo pessimo, con uno dei maggiori declini della storia della nazionale culminato poi con l’esclusione dal mondiale 2017. Il giocatore è poi tornato nella scorsa stagione in Serie A alla Sampdoria e sappiamo tutti come è finita.