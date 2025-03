Giuffredi su un giocatore del Napoli: “Può fare una carriera importante”

L’agente Mario Giuffredi ha parlato di Antonio Vergara, talento di proprietà del Napoli ma in prestito alla Reggiana. Secondo lui, il giovane calciatore farà una carriera importante se lanciato in Serie A

Intervenuto ai microfoni di Palermo Football Conference, Mario Giuffredi ha parlato di alcuni tra i suoi assistiti. Se per Francesco Pio Esposito non ci sono dubbi riguardo al futuro radioso, secondo l’agente ce ne sono anche pochi per un talento del Napoli. Anche esso in prestito in Serie B e proveniente dalla provincia di Napoli.

Il suo nome è Antonio Vergara e secondo Mario Giuffredi farà una carriera stratosferica. Anzi, l’anno prossimo finirà addirittura in Serie A secondo lui. Intanto, il Napoli spera possa rivelarsi vera questa predizione. Il cartellino del giovane è in mano ai partenopei.

Le parole di Giuffredi

Qui di seguito l’intervista a Giuffredi, che ha parlato anche di Vergara: “Abbiamo trovato un accordo con l’Inter per il rinnovo di Pio Esposito fino al 30 giugno 2030: aspettiamo i tempi per mettere le firme e formalizzare l’accordo ma la questione è chiusa. Io propongo i miei calciatori ai club che ritengo siano adatti a loro. In estate l’ho proposto a De Sanctis poi ogni direttore fa le sue scelte e successivamente si vede se sono azzeccate oppure no. Io devo però rispettarle. Sono rimasto contento, comunque, visto l’epilogo di Pio Esposito allo Spezia. Siamo felici.

Io ho iniziato con i giovani e per me il futuro sono solo loro. Lo sono dal punto di vista tecnico ma anche patrimoniale per un club: nella mia testa esistono solo i giovani. E se non sbagli, diventeranno affermati in Serie A. C’è Vergara che penso abbia le potenzialità per giocare il prossimo anno in Serie A, è un 2003 che può fare una carriera importante”.