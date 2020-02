Un enorme incendio è divampato intorno alla mezzanotte a Giugliano in Campania, paese dell’area Nord di Napoli, precisamente in Vico Gelso, a ridosso del centro storico. Nel cielo si è elevata un’enorme nube di fumo e l’aria nella zona é divenuta in breve tempo irrespirabile. Dalle prime ricostruzioni pare che l’incendio sia avvenuto in una fabbrica di bomboniere. Sul posto c’è stato il pronto intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. A breve seguiranno aggiornamenti.