Giulia Cavaglià, c’è aria di crisi con Francesco Sole? Spuntano gli indizi

Saputa la notizia, erano stati tanti i follower felici di vedere Giulia Cavaglià nuovamente sorridente. In molti, infatti, hanno sperato che il noto influencer Francesco Sole fosse quello giusto, visto anche lo sfortunato percorso che l’ex tronista ha avuto a Uomini e Donne. Nell’ultimo periodo, però, alcuni dettagli hanno fatto pensare che tra la coppia vi sia aria di crisi.

COSA STA ACCADENDO? – Giulia si è fatta conoscere nello studio più famoso di canale 5, ma senza riuscire a trovare il suo lieto fine. Il suo percorso a Uomini e Donne, però, non ha avuto il finale tanto sperato dalla ragazza. Nelle vesti di corteggiatrice, la Cavaglià non è stata scelta da Lorenzo Riccardi nonostante il feeling dimostrato durante le puntate. Una volta divenuta tronista, Giulia aveva scelto di uscire dal programma con Manuel Galiano. Con l’ex corteggiatore, però, c’è stata una breve frequentazione che è giunta al capolinea dopo poco la fine di UeD. Nonostante queste cocenti delusioni, alla fine dello scorso anno Giulia ha annunciato di aver ritrovato il sorriso al fianco di Francesco Sole.

La coppia è sempre apparsa sorridente e affiatata, non risparmiandosi parole cariche di sentimento. Lo stesso influencer ha sempre parlato dell’ex tronista, facendo emozionare le sue tante fan con la poesia musicale dedicata a Giulia. Sembrava che finalmente la ragazza avesse trovato il ragazzo giusto, ma alcuni indizi hanno portato a pensare che tra i due ci sia una crisi in corso.

GLI INDIZI – A molti non è sfuggito il fatto che i due abbiano smesso di seguirsi su Instagram, ma non è l’unico campanello d’allarme. Come ha fatto notare News UeD, un altro indizio è il fatto che la coppia non si scambia più i like, cosa che prima era quotidianità. Inoltre, se prima Giulia e Francesco erano soliti condividere scatti e momenti di coppia, da entrambe le parti ora regna il silenzio

Potrebbero sembrare futili dettagli da non dover tenere conto, ma per persone che lavorano con i social, questi gesti possono voler dire molto. Inoltre, Giulia Cavaglià ha recentemente condiviso una IG Story in cui ha scritto: “Amati, nessuno sa farlo meglio di te…”. Cosa sta succedendo tra lei e Sole?