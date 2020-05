Giulia Cavaglià commenta i nuovi protagonisti di Uomini e Donne

Giulia Cavaglià, ex corteggiatrice e poi subito dopo tronista nel programma pomeridiano più seguito di canale 5, Uomini e Donne, mostra molti video nei quali tiene compagnia ai suoi followers in questo periodo post quarantena. Tra i tanti, è spuntato uno in particolare nel quale ha dichiarato di apprezzare particolarmente un nuovo corteggiatore, di chi si tratterà?

GIULIA CAVAGLIA’ CONTINUA A RESTARE A CASA – La ragazza ha dichiarato esplicitamente di voler restare a casa per evitare inutili assembramenti a Torino, per questo cerca, nonostante la quarantena fosse finita, di uscire per il minimo indispensabile. Proprio stando a casa, ieri ha mostrato un video nel quale si vede chiaramente lei intenta a vedere Uomini e Donne.

GIULIA CAVAGLIA’ APPREZZA SAMMY – Giulia Cavaglià ha dichiarato di amare la nuova coppia del 2020 formata da Giovanna Abate e Sammy. ‘Gio sei bellissima‘ ha detto inquadrando la nuova corteggiatrice dalla tv, ‘lui è po’ ‘str****tto‘ ha infine dichiarato riferendosi a Sammy. Ha insomma espresso la sua volontà di vederli assieme alla fine del programma.

GIULIA CAVAGLIA’ E NICOLA VIVARELLI – Ha poi detto che inizialmente, e tuttora, non ha mai creduto a Nicola Vivarelli, il nuovo corteggiatore 26enne della 71enne Gemma Galgani. Ha però fatto anche degli apprezzamenti sul ragazzo, scopriamo cosa ha detto in particolare.

GIULIA APPREZZA NICOLA VIVARELLI – La ragazza, pur non credendo ancora all’interesse di Nicola per Gemma ha affermato con certezza che si sta comportando e difendendo dai tanti attacchi comunque bene. Insomma le piace sicuramente il suo atteggiamento. Ha poi concluso di aspettare la fine delle restrizioni per vedere e capire meglio il suo comportamento. Cosa penserà il suo Francesco Sole di queste parole? Il tutto è stato riportato da meteoweek.com