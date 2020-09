Giulia Cavaglià, Francesco Sole: sulle IG Stories spunta l’ultima frecciatina

È ormai chiaro che la storia d’amore tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole sia giunta definitivamente al capolinea. Sebbene non siano state rese note le cause che hanno portato alla rottura, sembra che i due non abbiano chiuso in modo sereno. Sono tante, infatti, le frecciatine che spuntano nelle IG Stories, l’ultima fatta dall’ex tronista di Uomini e Donne.

“Come definiresti un ragazzo di parole ma niente fatti?” – Resa nota dal dating show, la ragazza è attualmente molto attiva sui social. Proprio per questo, la Cavaglià ha voluto dare la possibilità ai suoi fan di porle qualche domanda. Tra le tante, c’è stato chi le ha chiesto: “Come definiresti un ragazzo di parole ma niente fatti?”. La risposta di Giulia non ha lasciato dubbi, facendo subito capire di star parlando dell’ex fidanzato.

“Qui mi prendi proprio sul personale e si chiamano millantatori, sono la peggior specie sulla terra. Sono peggio di quelli che tradiscono perché quelli che tradiscono non avevano in mente di tradirti fino al momento che non succede mentre i millantatori ti mentono dal primo momento”, ha così risposto la ragazza.

Le parole dell’ex tronista fanno supporre che a portare alla rottura sia stato il comportamento dell’ormai noto Youtuber. Dal canto suo, neanche Francesco si è mai voluto sbilanciare, non parlando mai della fine della sua storia con Giulia.

LA VERSIONE DI SOLE – I fan dell’ex coppia non riesce proprio a capire cosa sia accaduto di così grave da far finire la relazione dei due influencer. Qualche giorno fa, proprio Sole pubblicava una IG Story in cui immortalava delle frasi tratte da alcuni libri: Non sono triste perché mi hai mentito, sono triste perché d’ora in poi non potrà più fidarmi di te”. Sono in tanti, quindi, a chiedersi cosa sia realmente successo tra i due. Si saprà mai la verità?