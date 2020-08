Giulia Cavaglià, Instagram: frecciatine indirizzate a Francesco Sole?

Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare dei rumors che ruotano attorno a Giulia Cavaglià e Francesco Sole. Sono in molti, infatti, che hanno iniziato a pensare che tra i due sia finita. A rafforzare questa ipotesi, nonostante non vi sia nulla di ufficiale, sono le IG Stories dell’ex tronista di Uomini e Donne.

VELATE FRECCIATINE? – L’assenza delle solite e romantiche foto di coppia e di Instagram Stories ha fatto allarmare i fan della coppia. Ad avvalorare ancora di più la tesi che vede naufragata questa storia d’amore è anche un altro indizio: Giulia non segue più Sole. Sebbene l’ex tronista abbia tolto il follow, di tutt’altro avviso è il noto influencer e scrittore, portando a pensare che a portare rancori e ad essere scottata è la Cavaglià.

Nonostante si stia vociferando da qualche settimana, nessuno dei due diretti interessati ha smentito o meno la notizia. Alcune IG Stories di Giulia e frasi sparse su Instagram potrebbero essere indirizzate a Sole, fornendo qualche indizio riguardo la loro situazione attuale.

“Vivere bene è la miglior vendetta”, questa è la didascalia che accompagna uno scatto postato dall’influencer. La foto in questione mostra Giulia intenta a rilassarsi a Monte Carlo. In una recente IG Stories, inoltre, la ragazza ha pubblicato alcuni versi di “Troppo tempo” di NDG. A colpire è una frase in particolare, ben visibile durante la riproduzione del brano: “Non è colpa mia se non ti amo più, no, ehi. Tu sei passata col passare dei giorni”.

Sebbene siano solo delle supposizioni, non si possono affatto ignorare questi vari indizi che potrebbero far pensare che la storia d’amore tra i due sia definitivamente naufragata. Non resta altro che attendere che i due protagonisti del gossip prendano la parola, così da fare finalmente luce su questo mistero.