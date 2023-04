Giulia Cavaglià, la dura replica al commento di Selvaggia Lucarelli: “Campa sulle disgrazie altrui”

Nei giorni scorsi a finire nel mirino delle critiche degli utenti dei social è stata Giulia Cavaglià. L’influencer è finita al centro dell’attenzione per un suo duro sfogo contro la compagnia Vueling e una hostess, accusati dalla ragazza di averle fatto perdere un volo per l’Italia. A commentare le parole dell’ex volto di Uomini e Donne è stata anche Selvaggia Lucarelli a cui, poche ore fa, è seguita la replica di Giulia.

“Campa sulle disgrazie altrui” – Pochi giorni fa, attraverso le sue storie di Instagram, l’ex tronista si è mostrata in lacrime. Di ritorno da Barcellona, la ragazza ha raccontato di aver perso il volo di ritorno per l’Italia a causa di una hostess di terra che non le avrebbe permesso di salire sull’aereo. Ovviamente le IG Stories sono divenute virali, finendo per essere duramente criticate dal popolo del web.

A scagliarsi contro Giulia è stata anche la Lucarelli. Per la giornalista, l’ex tronista non si sarebbe dovuta lamentare con la compagnia aerea dato che fino a poco prima dell’imbarco era in giro per negozi. Selvaggia, inoltre, ha fatto notare alla ragazza che ha rischiato la denuncia, avendo ripreso e chiesto più volte le generalità della hostess di terra che non le ha concesso il passaggio.

Davanti a questa dura critica, Giulia Cavaglià ha deciso di tornare sui social per replicare. La ragazza, infatti, ha spiegato di non essere stata l’unica a incappare in questi problemi con la Vueling:



“Visto che mi vengono messe in bocca parole mai pronunciate e visto che lo fa una donna adulta penso sia giusto dedicare due parole:

Primo: Non ho mai detto cose come: “sono bella ecc… non so bene dove lo abbia letto. Bensì, ho riportato testimonianze di persone che oltre a lavorare negli aeroporti hanno dato il loro parere sulla vicenda.

Secondo: mi spiace informare la signora che accusa di onnipotenza gli altri che non solo le testimonianze che riceve lei sono veritiere, e forse anche tutte le persone che hanno segnalato a me le loro storie sono meritevoli allo stesso modo di nota.

Terzo: Ogni giorno vedo centinaia di video di persone che si lamentano dei mezzi di trasporto (treni, aerei, taxi.) Non sarò io ne la prima ne l’ultima.

Quarto: forse si dimentica che campa sulle disgrazie altrui cercando disagio e senza insegnare nulla a nessuno. Bensì crea solo ” shitstorm” come dice lei. Forse nel tentativo di una vana felicità nel vedere gli altri in situazioni difficili. Tltrimenti non mi spiego tutta questa cattiveria. lo sicuramente ho avuto uno sfogo esagerato e me ne dispiaccio. Lei è anni che fa solo dei commenti che vogliono mortificare invece che insegnare al prossimo, forse dovrebbe interrogarsi sull’utilità del suo “servizio”. Grazie ancora per tutto il suo interesse. XOXO G.

Con questo ripeto mi dispiaccio e chiedo scusa per i modi utilizzati in quel momento. Ma se ci sono così tante cose che non funzionano in questo servizio un motivo ci sarà. E mi viene da pensare, se l’errore è loro va bene se è nostro no. Ps: tranquilli ho capito che devo arrivare prima e fare tutta la fila”.