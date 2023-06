Giulia Cavaglià, la segnalazione dopo la rottura con Federico Chimirri: avvistata insieme al presunto ex

Dopo l’annuncio di pochi giorni fa, Giulia Cavaglià è nuovamente finita al centro dell’attenzione. Sebbene avesse rivelato la rottura con Federico Chimirri, i due sono stati avvistati insieme.

LA SEGNALAZIONE – Nei giorni scorsi l’ex tronista ha annunciato la rottura con Federico, con cui stava insieme dal 2021. Attraverso le sue IG Stories, Giulia ha rivelato di aver lasciato Chimirri a causa dei tradimenti da parte di quest’ultimo. Dopo queste storie di Instagram, c’è chi ha mostrato il suo sostegno alla ragazza e c’è chi si è scagliato contro di lei.

C’è stato chi, come Jessica Antonini, ha accusato la Cavaglià di star facendo tutto solo per ottenere visibilità. Ad intervenire è stato anche Manuel Galiano, ex scelta ed ex fidanzato di Giulia, rivelando che la ragazza l’avrebbe contattato in passato. Stando al racconto dell’ex corteggiatore, l’ex tronista circa un anno fa, quando ancora stava con Federico, avrebbe contattato il ragazzo per vedersi. Davanti a questa proposta, Manuel avrebbe declinato l’invito.

Una parte degli utenti dei social ha iniziato a ipotizzare che Federico e Giulia abbiano finto la rottura. Il tutto, quindi, potrebbe essere una trovata per cercare di attirare l’attenzione della produzione del Grande Fratello. A confermare tale teoria sarebbe la segnalazione emersa nelle ultime ore sul web.

Attraverso le sue IG Stories, Deianira Marzano ha condiviso la segnalazione di una sua follower. La fan avrebbe fotografato Giulia in compagnia di Federico mentre erano in aeroporto, scrivendo: “Giulia e Federico ieri. Non so se hanno detto qualcosa, ma stanno insieme“. Davanti a questa segnalazione, l’esperta di gossip ha così commentato con ironia: “Noi eravamo rimasti ancora al fatto che era una donna tradita”.