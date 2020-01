Giulia Cavaglia: le dure critiche sui nuovi tronisti di Uomini e Donne

Su Instagram, Giulia Cavaglia ha voluto dire la sua sui nuovi due tronisti di Uomini e Donne. È successo ieri, condividendo nelle IG Stories le aspre critiche verso Carlo Pietropoli e Sara Shaimi. Giulia si è fatta conoscere con la sua partecipazione a Uomini e Donne, vestendo i panni della tronista. La sua scelta è poi caduta su Giulio Raselli, attuale tronista del programma. I due ragazzi sono finiti al centro del gossip per la loro breve frequentazione, finita dopo poche settimana dall’uscita dallo studio.

LE DURE CRITICHE DELLA CAVAGLIA – Ieri l’influencer ha deciso di dire la sua riguardo a Carlo e Sara, i nuovi tronisti. Mentre guardava la replica della puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì scorso, la ragazza ha parlato dei nuovi arrivati. Sono state dure le critiche di Giulia che ha etichettato Carlo come machilista per via del discorso fatto in trasmissione. Per Pietropoli, durante la puntata, ha affermato di non dare alcun valore al bacio perché uomo. Il discorso cambia, però, se fosse una donna a pensarla così, considerandola una donna di pochi valori. Un ragionamento che ha indignato parecchio la Cavaglia. Riguardo Sara, invece, ha criticato il modo in cui era seduta, per nulla consono visto il contesto.

E SU GIULIO? – Giulia Cavaglia, ora felicemente fidanzata con Francesco Sole, non ha detto nulla riguardo il suo ex Giulio Raselli. L’ex tronista torinese non ha parlato di lui o delle sue due corteggiatrici, Giulia D’Urso e Giovanna Abate. Che stia aspettando di esprimersi dopo la scelta?