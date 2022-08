Giulia Cavaglià, retroscena di Uomini e Donne: cosa le ha confessato Maria De Filippi dietro le quinte

Conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne, Giulia Cavaglià è rimasta nel cuore dei fan del programma. Attualmente lontana dai riflettori, la ragazza è molto attiva sui social.

A distanza di anni dalla sua partecipazione al dating-show di Maria De Filippi, Giulia è tornata a parlare della sua esperienza. Ha infatti rivelato cosa la conduttrice le ha confessato dietro le quinte del programma.

LA CONFESSIONE DI MARIA DE FILIPPI – Recentemente intervista a The Pipol Gossip, nota pagina di Instagram, la Cavaglià ha raccontato della sua storia d’amore con Federico Chimirri, del suo futuro e del suo passato televisivo.

Dopo la sua breve storia con Manuel Galiano, sua scelta a UeD, e la sua relazione con Francesco Sole, la Cavaglià ha ritrovato il sorriso al fianco di Federico. Insieme da due anni, è stata proprio Giulia a spingere il compagno a partecipare a MasterChef:

“Sono stata io l’artefice della sua partecipazione a MasterChef. L’ho iscritto e l’ho convinto. A lui non interessa molto mettersi davanti alle telecamere, ma gli ho riconosciuto un talento incredibile per la cucina e avevo voglia che lo scoprisse anche il resto dell’Italia. Sono orgogliosa di lui”.

Sebbene la coppia abbia in cantiere vari progetti lavorativi, l’ex tronista ha ammesso che ci sono delle esperienze che vorrebbe fare da sola. L’influencer ha infatti rivelato il suo desiderio di partecipare al GF Vip, spiegando di voler vivere quest’avventura da sola:

“Sinceramente? No. Lo farei da sola. Più che altro perché per lui sarebbe una tortura, non voglio portarmelo in un posto in cui non si sentirebbe a suo agio. Io invece sarei adatta per quel contesto. Ammetto che lo scorso anno ci sono rimasta molto male per non essere entrata. Ero quasi davanti alla porta rossa, avevo affrontato i giorni di quarantena, mi ero preparata su tutto. Magari un giorno ci riuscirò. Lo spero”.

Giulia Cavaglià ha inoltre parlato di Uomini e Donne, in particolar modo di Maria De Filippi. Sulla padrona di casa, la ragazza ha voluto confessare cosa la conduttrice le ha detto dietro le quinte:

“La persona che devo ringraziare per sempre sarà Maria De Filippi. Mi ha dato il tempo necessario per farmi conoscere dalla gente, per farmi capire e ottenere quello che oggi ho. Un giorno mi ha guardata negli occhi e mi ha detto: “A me tu non piacevi, non ti capivo. Ma solo il tempo mi ha fatto capire che la tua è solo una corazza. Ad oggi posso dire di averti compresa”.