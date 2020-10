Giulia Cavaglià, sul GF Vip: si scaglia contro Selvaggia Roma e difende Andrea Zelletta

Una delle protagoniste delle scorse edizioni di Uomini e Donne è sicuramente Giulia Cavaglià. Attualmente l’ex tronista è al centro della cronaca rosa per delle frecciatine lanciate a Francesco Sole, il suo ex fidanzato. Nonostante non siano stati resi noti i motivi che hanno portato alla rottura, non sfugge la tensione che corre fra i due.

Ospite del portale web GF Vip Party, l’influencer ha detto la sua riguardo a due personaggi del reality. Si tratta di Andrea Zelletta, suo ex compagno a UeD, e Selvaggia Roma, una dei nuovi concorrenti che dovrebbe entrare nella casa.

IN DIFESA DI ZELLETTA – Riguardo le tante critiche che l’ex tronista ha ricevuto da quando è entrato nel reality, la Cavaglià ha voluto prendere le suo difese. Stando a quanto detto dalla ragazza, il gieffino starebbe passando per quello che non è.

“Una persona dinamica, di buoni principi, non con troppa voglia di litigare con il prossimo, però con tante cose da dare al pubblico”, così l’ha descritto l’influencer. Parlando della loro esperienza nel programma pomeridiano firmato Maria De Filippi, Giulia ha ammesso di conservare dei bei ricordi. Inoltre, secondo sempre il pensiero dell’ex tronista, la colpa della troppa riservatezza mostrata da Zelletta sarebbe da attribuire al reality show.

CONTRO SELVAGGIA – Non ha avuto belle parole per la Roma, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, amico proprio di Giulia. Si è quindi scagliata contro Selvaggia, commentando alcune sue dichiarazioni pubbliche sulla salute di Chiofalo.

“Non puoi augurare al tuo fidanzato, qualsiasi cosa abbia fatto, di morire e di avere il tumore. Questa ragazza è andata a dire in giro: ‘Spero che tu muoia, spero che questo tumore ti faccia stare male'”, ha così commentato l’ex tronista. Inoltre, Giulia ha ammesso che spera, in caso Selvaggia entri nella casa, che venga subito eliminata.