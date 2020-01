Giulia Cavaglia: vittima di uno spiacevole intoppo in Madagascar

Una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione di Uomini e Donne è Giulia Cavaglia. Ha fatto parlare di sé la fine della sua breve frequentazione con Manuel Galiero, la sua scelta a UeD. La conclusione era stata tutto tranne che amichevole, destando così il sospetto nei follone. Ogni dubbio, però, è stato spazzato via dopo una puntata speciale del programma. La Cavaglia, chiuso il capitolo Galiero, ha poi trovato l’amore con Francesco Sole, un volto noto sul web.

LA STORIA CON SOLE – Dopo un breve periodo da single, dove la ragazza ha voluto farsi conoscere dai follower, Giulia ha ritrovato l’amore. I due si sono conosciuti per degli impegni lavorativi che avevano coinvolto entrambi. Sole, però, dopo un lungo corteggiamento è riuscito a fare breccia nel cuore della sua Giulietta, così chiamata dal fidanzato. Da quel momento, i due sono diventati inseparabili, mostrandosi più innamorati che mai.

UNO SPIACEVOLE INTOPPO – In questi giorni, la coppia è volata in Madagascar. I due hanno vissuto una bellissima vacanza che, però, si è conclusa con uno spiacevole imprevisto. A raccontare l’episodio è stata l’ex tronista stessa su Instagram. Tramite le sue Instagram Stories, Giulia ha rivelato di aver perso il volo di ritorno in Italia. La cosa che lascia senza parole è un’altra: i passeggeri del suo stesso volo hanno contattato l’influencer, avvisandola che forse è stato meglio così. I piloti dell’aereo hanno infatti dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto del Sudan, per problemi tecnici, senza aver notizia sui voli.