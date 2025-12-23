Giulia De Lellis: “Ora vi svelo a chi assomiglia mia figlia”

Giulia De Lellis e Tony Effe, da quando sono diventati genitori, hanno preso una decisione: non pubblicare foto della piccola Priscilla. L’influencer ha avuto modo in questi giorni di spiegare le motivazioni che si nascondono dietro questa scelta.

Alcuni utenti le hanno chiesto come mai la coppia non abbia ancora mostrato il volto della figlia. Alle frequenti domande, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha risposto così:”Le cose belle le proteggo. Ho imparato a fare questa cosa e mi fa sentire meglio. La percepisco più al sicuro”.Non sono la prima mamma ed il primo papà social che prendono una simile decisione. Anzi, si tratta, ormai di una scelta frequente. Giulia e Tony hanno messo al primo posto Priscilla. La neonata, infatti, da grande potrebbe non gradire le foto che circolano su di lei sul web.

L’ex gieffina ha aggiunto dei particolari che hanno incuriosito i fan. “Vorrei poter dire è una mini me, ma è più il papà“. Ha poi aggiunto:” E, udite udite… ora vi sciocco: abbiamo fatto una figlia bionda con gli occhi verdi“. Insomma, ha dei colori che non appartengono a né a GDL né al cantante.

Tra i vari quesiti, la De Lellis ha risposto a quelli sul parto. Ha spiegato com’è avvenuta la nascita, senza scendere nei dettagli. Lei ha optato per il cesareo programmato.

Attualmente, di una sola cosa è certa: non sente la mancanza del pancione e della gravidanza soprattutto.