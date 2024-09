Giulia De Lellis, a cuore aperto: “Questo è stato l’anno più difficile della mia vita”

È innegabile che questo, per Giulia De Lellis, sia stato un anno ricco di cambiamenti. Come è oramai noto, proprio quest’anno l’influencer ha messo un punto alla sua storia con Carlo Beretta, con cui era legata sentimentalmente da anni.

Recentemente intervistata da Cosmopolitan, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato a cuore aperto, toccando alcuni tasti delicati. Oltre alla sua rottura con Beretta, ha parlato di alcuni problemi familiari che l’hanno portata a mettere in pausa il suo lavoro.

“Questo è stato l’anno più difficile della mia vita” – Prima ancora di parlare della sua situazione sentimentale, argomento molto chiacchierato in questi mesi, Giulia ha rivelato che due persone per lei importantissime si sono ammalate contemporaneamente. Il tutto è avvenuto in questi mesi, scombussolando l’influencer e portandola a fare un lavoro di autoanalisi:

“Quello appena passato è stato senza dubbio l’anno più difficile, complesso e anche ricco di cambiamenti nella mia vita. Ho avuto due delle persone più importanti per me che si sono ammalate contemporaneamente quest’anno. Non trascuro mai il mio lavoro, però quando c’è qualcosa che non va in famiglia o se ci sono problematiche del genere io mi anniento, mi si spegne il cervello e arrivo a fare cose come trascurare il lavoro o annullarlo completamente. Io che abbia la febbre, stia male, discuta col fidanzato, con un’amica, non mi fermo mai. Quest’anno sono arrivata a bloccare il mio lavoro, a stravolgere la mia vita, proprio perché è stato un anno molto intenso e faticoso a livello personale. Dopo una fase molto delicata, che ha stravolto inevitabilmente tutto”.

Sebbene non abbia fatto il nome del suo ultimo ex fidanzato, Giulia De Lellis ha così parlato della fine della loro lunga storia d’amore:

“Il mio cuore ha sofferto, ho avuto una fase anche lì a livello sentimentale molto pesante, ma adesso anche in quell’ambito ho ripreso a respirare, il mio cuore è leggero, e forse non è neanche più troppo solo. E ho fatto questo progetto meraviglioso di Venezia. Riparto in questo nuovo anno lavorativo con una bella energia, molto più consapevole e forse anche un po’ più forte. Perché io sono dell’idea che senza un po’ di sofferenza non si va da nessuna parte. In ogni dolore c’è sempre un po’ di gioia”.