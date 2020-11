Giulia De Lellis a pranzo con Carlo Beretta: l’influencer si scaglia contro due persone che l’hanno fotografata

L'influencer non ha gradito le paparazzate fatte da due persone vicino al suo tavolo, paparazzata reputata inutile dalla pagina Very Inutil People

Giulia De Lellis in queste ore è apparsa molto nervosa sul suo profilo Instagram a causa di una paparazzata non gradita e del tutto non programmata. L’influencer si trovava in un ristorante con Carlo Beretta, con il quale sta istaurando una nuova relazione, e questo ha parecchio infastidito Giulia De Lellis. PER VEDERE LA FOTO CLICCATE QUI.

GIULIA A CENA CON CARLO PERDE LE STAFFE – Giulia De Lellis, come anticipato, si trovava in un noto ristorante assieme a Carlo Beretta, il quale non è molto abituato a tutta questa attenzione. I due, intenti nel trascorrere un pranzo romantico e all’insegna della privacy, sono stati bruscamente interrotti da due persone sedute al tavolo accanto.

Queste due persone hanno scattato diverse foto, a detta della De Lellis, disturbando così il suo pranzo con Carlo. Innervosita dalla situazione, la ragazza ha chiesto ai follower di trovare più informazioni possibili su di loro per farli sentire come in quel momento si sentiva lei, ovvero violata. Inoltre, lei ha ribadito di essere un personaggio pubblico ma la persona seduta con lei non ha piacere di vivere queste situazioni.

SEGNALAZIONE DI VERYINUTILPEOPLE – Chiacchierando con i follower, la pagina Instagram e blog di gossip Very Inutil People ha raccontato l’accaduto facendo alcune considerazioni sulla presunta rabbia di Giulia De Lellis e la cosiddetta timidezza di Carlo Beretta. Giulia ha dichiarato di avere video e “molto altro” sulla presunta coppia del ristorante e la pagina si è chiesta effettivamente cosa abbia.

Secondo il blog, “la paparazzata è stata inutile” poiché i due protagonisti avevano già reso noto il luogo in cui si trovavano, sottolineando come fossero venuti bene in foto. Inoltre, Very Inutil People ha giocato molto sul fatto che Carlo non è poi così timido da apparire sulle copertine di Chi; insomma, forse tutta questa rabbia è dovuta al fatto di non essere usciti non proprio bene nelle foto scattate da quelle due persone? Giulia poi si è scusata sul suo profilo ammettendo di avere le mestruazioni che la rendono molto nervosa e agitata.