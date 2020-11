Giulia De Lellis, a pranzo con Carlo: è ufficialmente chiuso il capitolo ‘Damante’

Sembra proprio che Giulia De Lellis riesca sempre a catturare l’attenzione del gossip. Nuovamente al centro delle chiacchiere della cronaca rosa, ad affiancarla non è più Andrea Damante, ma Carlo Gussalli Beretta. A far discutere è stato uno scatto rubato durante un pranzo che sembra voler ufficializzare questa nuova storia d’amore, segnando così la definitiva fine dei Damellis.

PRANZO STELLATO – Nelle ultime ore sui social è iniziato a girare uno scatto che sembrerebbe ufficializzare definitivamente il nuovo amore dell’influencer romana. L’ex corteggiatrice è stata infatti avvistata in compagnia di Carlo, il ragazzo con cui ha intrapreso una nuova relazione.

Come riportato anche da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, Giulia avrebbe deciso di uscire finalmente allo scoperto. Si è infatti mostrata con il rampollo della famiglia Beretta, nel noto ristorante stellato Da Vittorio, in provincia di Bergamo. Lo scatto che vede i due seduti a tavola, ha fatto il giro dei social, chiudendo definitivamente il capitolo ‘Damante’.

LA STORIA CON CARLO – La nuova storia di Giulia ha creato non poche polemiche. A far discutere è innanzitutto il fatto che Carlo fosse amico di Andrea e pare sia stato proprio lui a presentarli. Inoltre, a Verissimo il dj veronese ha rivelato di aver scoperto la nuova storia dell’ex fidanzata proprio sui social.

L’intervista che l’ex tronista ha rilasciato a Silvia Toffanin ha scatenato il caos sul web, portando molti utenti a scagliarsi contro Giulia De Lellis. La ragazza è stata infatti accusata di aver tradito Damante, ma la replica non si è fatta attendere: “Dire che ho tradito è un po’ grave cavolo.. Poi se fa comodo raccontarlo tanto per ridere ok, ma fino ad un certo punto. Portate pazienza ma la mia testa non arriva al marcio dove arrivano altri”.